Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje dvojici Kolumbijaca optuženih za stravičan slučaj na zagrebačkom Borongaju. Oni se terete da su u stanu brutalno napali ženu s kojom su prethodno stupili u kontakt putem aplikacije za upoznavanje i pokušali da je opljačkaju.

Prema optužnici, dvojac je između 2.30 i 4 sati ujutro, kontaktirao žrtvu preko aplikacije za pronalaženje partnera. Predstavili su se kao državljani Brazila i počeli ženu da ispituju gde stanuje, sa kim živi i odakle je. Ubrzo su je pitali da li mogu da dođu u njen stan, na što je ona pristala.

Situacija je uskoro eskalirala, a prvooptuženi J. A. B. M. izašao je iz kupatila sa nožem dužine između 10 i 15 centimetara te joj je na engleskom jeziku izgovorio: "Ovo je pljačka". Počeo je pretraživati stan, a kada je žrtva počela dozivati pomoć, fizički ju je napao.

U napad se potom uključio i drugooptuženi S. F. M. G., koji je takođe izvadio sklopivi nož i, preteći na engleskom jeziku, ponovio da je riječ o pljački. Obojica su od žrtve zahtevala novac i vredne predmete. Kako je ona to odbila i nastavila dozivati pomoć, optuženi su je, prema navodima tužilaštva, počeli udarati rukama i nogama po celom telu i pretiti joj rečima: "Ne viči, ubićemo te".

U trenutku kada je žena pokušala da se obrani, drugooptuženi ju je nožem ubo u zadjni deo grudnog koša, pri čemu je zadobila ubodnu ranu dubine oko dva centimetra. Povreda je, kako se navodi, dovela do skupljanja vazduha u desnoj strani grudnog koša.

Uprkos povredi, žrtva je nastavila da pruža otpor i doziva pomoć, zbog čega su optuženi, svesni da bi mogli biti zatečeni na mestu događaja, odustali od daljnjeg napada. Pre bega uzeli su žrtvin mobilni telefon, procenjene vrednosti oko 5.000 evra i potom se udaljili u nepoznatom pravcu.

Optuženi su danas na sud dovedeni iz istražnog zatvora s lisicama na rukama i lancima na nogama. U pauzi tokom suđenja veselo su se smeškali, dok je jedan od njih imao vidljivu masnicu ispod oka. Za obojicu optuženih predloženo je i produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od bekstva.

Alo/Jutarnji list

