Na sinoć održanom koncertu kod zagrebačkih fontana, nepoznati muškarac iznenada se popeo na pozornicu i prekinuo program. Incident se dogodio pred premijerom Plenkovićem i jednim brojem ministara, koji su koncert pratili iz prvog reda, piše hrvatski portal Dnevnik.

Muškarac je odmah uhapšen, a policija je utvrdila da je reč o 39-godišnjem američkom državljaninu sa privremenim boravkom u Hrvatskoj.

Iz PU zagrebačke saopštili su da se muškarac za vreme koncerta "popeo na pozornicu, držeći u jednoj ruci mobilni telefon, dok je drugom rukom mahao i na sav glas vikao i galamio".

Uhapšen je zbog narušavanja javnog reda i mira na, kako se navodi, veoma drzak način.

"Opštinski prekršajni sud u Zagrebu je uhapšenom odredio zadržavanje koje može trajati najduže 15 dana, nakon čega je predat u Zatvor u Zagrebu", stoji u policijskom saopštenju.