Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak, 25. maj 2026 u 17,38 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.8284 i dužine 16.572 takođe nedaleko od Vrlike, oko 36 kilometara severno od Splita, prenosi Telegraf.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 3.3 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. Zanimljivo je da je ovo drugi jak potres u regionu. Prvi se dogodio u 17,25 časova.

Svedoci su posle prvog udara navodili svoja iskustva, a jedan od njih je rekao da je izgledalo kao da je kamion udario u zgradu.