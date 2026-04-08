Viši sud u Leskovcu je danas doneo presudu kojom je Dragiša Radosavljević iz Lebana, oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistvo i osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, što je maksimalna kazna zatvora propisana za navedeno krivično delo.

U kaznu će se optuženom uračunati i vreme provedeno u pritvoru, od 15. decembra 2025. godine, prenosi Jugmedia.

Dragiša Radosavljević je proglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je 15. decembra 2025. godine, oko 16.30 časova, u Leskovcu, na trotoaru Bulevara Nikole Pašića, kod broja 34, lišio života J. N. iz sela Oraovica, na taj način što joj je kuhinjskim nožem dužine sečiva 13 cm zadao više ubodnih rana u desnu polovinu grudnog koša, nanevši joj tešku telesnu povredu opasnu po život, pri čemu je J. N. usled zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća je ukratko saopštio razloge presude, a protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude.

Istovremeno je optuženom produžen pritvor do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora, protiv kog rešenja optuženi i branilac mogu da se žale Apelacionom sud u Nišu, u roku o tri dana od dana prijema rešenja o produženju pritvora.

