Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.8581 i dužine 16.4703 nedaleko od Vrlike.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.