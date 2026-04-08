Nemanji R. (29) koji je, kako se sumnja, juče u kući kod Surčina ubio komšiju Uglješu T. (58), a potom izvršio samoubistvo, pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu sudi se za nasilje u porodici nad suprugom.

Kako se nezvanično saznaje, on je prošle godine dva puta bio u pritvoru - prvi put je proveo mesec dana, a drugi put dvadesetak dana, i to sve zbog nasilja u porodici.

Podsetimo i njegovu suprugu, B. J. koja ima status oštećene u postupku, policija je juče dovela na mesto zločina, a potom je u pratnji inspektora i tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu prebačena u stanicu policije.

- Prema jednoj verziji događaja, koju su ispričale komšije, B. J. je sinoć u društvu supruga bila u kući u kojoj se dogodio jeziv zločin. Najverovatnije, istražitelji proveravaju da li ima neka saznanja o svemu što se dogodilo - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, kako su komšije ispričale, navodno je Nemanja R. juče došao u kuću Uglješe T. i počinio jeziv zločin. Pošto je ubio muškarca, njegovo telo je odvukao i ostavio u fioku kreveta. Potom je uzeo automobil ubijenog komšije i snimajući video koji je uživo emitovao na društvenoj mreži Fejsbuk, zakucao se u betnoski krst.

- Na snimku se vidi kako vozi i govori: "Samo za moju ženu!", dok se u pozadini čuje neka pesma, čiji sithovi glase: "Sećaš li se kad si odlazila", a na cajgeru je kazaljka pokazivala brzinu veću od 100 na sat - kaže izvor i dodaje da potom sledi uznemirujuć sadržaj:

- Odjednom se na snimku ništa ne vidi, a čuje se udarac, lomljava i potom lavež pasa. Tu se snimak prekida.

Inače, samo sekund pre kobnog udarca čuje se kako Nemanji uporno zvoni telefon, ali se on ne javlja.

Meštani pričaju da je Nemanja i ranije bio u zatvoru za blaža krivična dela, a da je policija dolazila i nedavno da ga traži.

Inspektori su po ulasku u kuću pronašli krvave tragove, a kuća je bila potpuno ispreturana.

- S obzirom na zatečeno stanje u kući, za sada se ne isključuje mogućnost da je motiv bio pljačka - zaključuje sagovornik.

