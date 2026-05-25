Viši sud u Leskovcu doneo je prvostepenu presudu kojom je Sreten Jović(22) iz Međe, sela u okolini ovog grada, osuđen na pet godina zatvora zbog krivičnih dela ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda, a na štetu dvojice tinejdžera.

Optuženi je oglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je 10. oktobra prošle godine u Pečenjevcu, oko 22.30 časova, u dvorištu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ pokušao da liši života M.Ž.(18) iz Čekimina tako što mu je oštricom noža zadao udarac, u predelu desne strane trbuha, i naneo mu tešku telesnu povredu opasnu po život odnosno ubodnu ranu na desnoj strani trbuha, sa prodorom u trbušnu duplju, u tkivo jetre i probojem zida želuca.

Osuđeni je tom prilikom teško povredio i L.I.(19), iz istog leskovačkog sela, tako što mu je naneo tešku telesnu povredu odnosno ubodnu ranu u predelu prednje spošljašne strane levog kuka, u dužini od 1,2 centimetra, i sekotinu u predelu leve šake, sa presecanjem dubokih i površinskih tetiva mišića pregibača trećeg i četvrtog prsta.

Osuđenom mladiću je protiv ove presude dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu. Njemu je sud ukinuo pritvor, u kojem je bio od 13. oktobra prošle do 19. maja ove godine i to vreme biće mu uračunato u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora, dok protiv ovog rešenja žalbu može da izjavi leskovačko Više javno tužilaštvo.

