Muškarac (41) brutalno je pretučen i izboden u centru Minhena, a zatim ostavljen da nepomično leži sa teškim povredama, uključujući i slomljenu vilicu. Zbog napada su uhapšena dvojica mladića srpskog porekla (18) i (19), dok policija trenutno istražuje i postupanje dvojice prolaznika koji nisu reagovali.

Napad se dogodio 29. marta, oko 6.10 ujutru, na poznatom trgu Stahus. Kako prenosi nemački list Bild, svemu je prethodio sukob sa grupom pankera. Navodno je stariji od osumnjičenih prvo udario jednog od njih, nakon čega je situacija eskalirala. Kada je 41-godišnji muškarac pokušao da smiri sukob, postao je meta napada i završio brutalno pretučen.

Prema navodima istrage, napadači su ga tukli i gazili čak i dok je ležao na zemlji bez svesti. U jednom trenutku, kako se sumnja, napravili su i selfi sa teško povređenim muškarcem.

Posebno uznemirava činjenica da su se u blizini nalazila dvojica prolaznika koji nisu pokušali da pomognu. Na snimcima nadzornih kamera vidi se kako stoje naslonjeni na zid, mirno jedu hranu iz restorana brze hrane i posmatraju nasilje bez ikakve reakcije.

Napadači su ubrzo pronađeni i uhapšeni na S-bahn stanici u Minhenu-Feldmohingu, a tužilaštvo vodi istragu zbog pokušaja ubistva. Istovremeno, protiv dvojice prolaznika pokrenut je postupak zbog neukazivanja pomoći, jer nisu pozvali hitne službe niti su pokušali da pomognu povređenom.

„Sve učestalije brutalno nasilje na javnim mestima ostavlja me bez reči. Nedopustivo je da se bez straha napada čovek koji pokušava da smiri situaciju. Za ovakvo ponašanje mora važiti nulta tolerancija“, izjavila je Danijela Ludvig, državna sekretarka u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova

