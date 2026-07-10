Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim finansijama i otpornosti domaće ekonomije, uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja.

Takođe, potvrda kreditnog rejtinga predstavlja još jednu snažnu potvrdu poverenja međunarodnih investitora i kreditnih institucija u ekonomsku politiku naše zemlje.

“Fitch” u obrazloženju navodi da su kreditni rejting Srbije podržali dosledna makroekonomska politika, snažna posvećenost stabilnosti deviznog kursa i odgovornom fiskalnom upravljanju, povećane devizne rezerve, kao i veći BDP-a po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim rejtingom.

Agencija dodaje da pozitivni izgledi odražavaju očekivanje ubrzanja privrednog rasta zasnovanog na investicijama nakon privremenog usporavanja, stabilizaciju javnog duga na relativno niskom nivou, kao i dokazanu otpornost Srbije na spoljne ekonomske šokove.

Prema procenama „Fitch-a“, naš privredni rast u 2026. godini će iznositi 2,8 odsto, dok se u 2027. godini očekuje ubrzanje na četiri odsto, pre svega zahvaljujući realizaciji programa „Skok u budućnost - Srbija 2027“ i efektima organizacije Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027. U srednjem roku očekuje se stabilan rast od oko 3,5 odsto, uz značajan rast BDP-a po glavi stanovnika.

“Fitch” procenjuje da će se udeo javnog duga u BDP-u stabilizovati na oko 44 odsto u periodu od 2026. do 2028. godine, što je znatno ispod proseka zemalja sa kreditnim rejtingom u kategorijama BB i BBB.

Istovremeno, „Fitch” navodi da određeni izazovi i dalje postoje, ali i da dosadašnja otpornost ekonomije i kvalitet ekonomskih politika predstavljaju značajne faktore stabilnosti.