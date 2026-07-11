Turisti koji ovog leta odmaraju na Ibici trebalo bi da budu posebno oprezni prilikom kupovine na plaži. Lokalne vlasti pooštrile su borbu protiv nelegalne ulične prodaje, pa od sada kazne ne prete samo prodavcima, već i turistima koji od njih kupuju robu ili koriste njihove usluge.

Nova pravila već su stupila na snagu u opštini Sant Žozep, gde se nalaze neke od najposećenijih plaža na ostrvu, među kojima su Ses Salines i Platja d'en Bosa, prenosi Hojte.

Kupovina na plaži može da vas košta 750 evra

Prema novoj uredbi, koja se primenjuje od 4. jula, kupci koji pazare robu od neovlašćenih prodavaca mogu biti novčano kažnjeni.

Za kupovinu predmeta poput sunčanih naočara, marama i slične robe predviđena je kazna od najmanje 150 evra. Međutim, oni koji na plaži koriste nelegalno ponuđene usluge, poput masaže, rizikuju znatno veće kazne koje mogu dostići čak 750 evra.

Visina kazne zavisi od vrste prekršaja.

Na plažama postavljena upozorenja za turiste

Kako bi posetioci bili upoznati sa novim pravilima, lokalne vlasti postavile su informativne table na plažama koje upozoravaju da je kupovina od ilegalnih prodavaca kažnjiva.

Policija dodatno sprovodi kampanju putem društvenih mreža, naglašavajući da iza prodaje na plažama često stoje organizovane ilegalne mreže.

"Iza ovih naizgled povoljnih ili bezazlenih proizvoda kriju se stvarnosti koje su daleko manje vidljive", upozoravaju iz policije i ističu da kupovina takve robe direktno doprinosi opstanku nelegalnog tržišta.

(Index)

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Cilj je da nestanu ilegalni prodavci sa plaža

Iako je neovlašćena prodaja na plažama Ibice zabranjena već godinama, lokalne vlasti ocenjuju da dosadašnje mere nisu dale željene rezultate.

Zbog toga su prvi put odlučile da kažnjavaju i kupce, računajući da će smanjenje potražnje otežati rad ilegalnim prodavcima i vremenom ih ukloniti sa najpoznatijih plaža ostrva.