Investitori pažljivo prate razvoj situacije na Bliskom istoku, procenjujući uticaj pojačane aktivnosti brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz i novih bezbednosnih rizika u regionu.

Pad cena usledio je uprkos incidentu u kojem je jedan brod pogođen neidentifikovanim projektilom kod obale Omana. Taj događaj ponovo je podstakao zabrinutost za bezbednost plovidbe i pojačao strahovanja da bi Iran mogao da pooštri kontrolu nad saobraćajem kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Istovremeno, pojedini komercijalni brodovi nastavili su plovidbu kroz Ormuski moreuz, što dovodi u pitanje napredak postignut tokom mirovnih napora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Trgovci prate pregovore Vašingtona i Teherana

Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o postizanju trajnog sporazuma kojim bi bio okončan sukob, ali se očekuje da će razgovori o ključnim pitanjima, uključujući nuklearnu politiku, potrajati.

Uprkos najnovijim bezbednosnim izazovima, protok nafte iz Persijskog zaliva preko Ormuskog moreuza dostigao je najbrži tempo od početka sukoba. Proizvođači sa Bliskog istoka povećavaju proizvodnju, iako se suočavaju sa problemima u obezbeđivanju dovoljnog broja tankera za transport dodatnih količina sirove nafte.

WTI beleži treći uzastopni nedeljni pad

Američka referentna nafta WTI nalazi se na putu da zabeleži treći uzastopni nedeljni pad, što ukazuje na nastavak opreza među investitorima uprkos geopolitičkim tenzijama koje i dalje utiču na globalno tržište energenata.

(Trading Economics)