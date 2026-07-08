Pobednik Pinkovih zvezda, Stefan Cekić komentarisao je potez pevačice i člana žirija Zorice Brunclik, koja je nakon proglašenja njegove pobede samo izašla iz studija i nije mu čestitala prvo mesto muzičkog takmičenja.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Stefan je odgovarao na pitanja sa Instagrama, a jedno je bilo da prokomentariše i ponašanje Zorice Brunclik u finalu "Pinkovih zvezda" kada je otišla sa bine odmah nakon što je čula da njen kandidat nije odneo pobedu.

- Jeste mi zasmetalo, nije mi čestitala, samo mi je Viki čestitala.

- Koliko se Desingerica razlikuje od onoga što vidimo na TVu?

- Ne razlikuje se - rekao je Stefan.

- Sa kim bi pre snimio duet, sa Anjom ili Irmom?

- Irma, slični su nam žanrovi - rekao je Stefan.

Igubio majku

Stefan je izgubio majku, pa je istakao da je čitavo takmičenje posvetio upravo njoj.

- Sve vreme. Pesmu koju sam posvetio njoj kada sam je prvi put izveo, jedva sam izdržao da, da otpevam do kraja- rekao je on i dodao:

- Bila mi je knedla u grlu kao i sada kada pričam.Treba puno hrabrosti da se izgura tako nešto. To je jednostavno staneš i samo su ti misli na to. I pojavi se ispred tebe i pevaš tako neku pesmu koja je takve jačine i nije svejedno. Kada je ona preminula ja sam bio na fakultetu, 2020. godine i to je najteži deo mog života.

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