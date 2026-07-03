Izvoz sirove nafte iz Saudijske Arabije oporavio se na oko 90% svog predratnog nivoa, jer sve više tankera uspešno prelazi ključni plovni put, što signalizira da se regionalno snabdevanje naftom postepeno normalizuje.

UAE su takođe obnovili svoj izvoz nafte na predratni nivo usmeravajući tankere kroz Ormuski moreuz bez privlačenja pažnje i oslanjajući se na cevovod koji zaobilazi usko grlo.

U međuvremenu, predsednik Donald Tramp rekao je da pregovori sa Iranom dobro napreduju nakon što su posrednici iz Katara i Pakistana održali odvojene sastanke sa američkim i iranskim zvaničnicima u Dohi u sredu.

(Trading Economics)

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