Cena sirove nafte pala je u petak za skoro 4% na 69 dolara po barelu, što je najniži nivo od 27. februara, jer se ubrzao tranzit brodova kroz Ormuski moreuz.

Količine su porasle jer su brodovi otvoreno plovili plovnim putem nakon napretka ka mirovnom sporazumu između SAD i Irana, vraćajući izvoz iz Persijskog zaliva na otprilike 75% predratnog nivoa.

Ključno je da je Saudijska Arabija počela da utovaruje tankere u svom terminalu Ras Tanura, signalizirajući značajno povećanje regionalne proizvodnje.

Proizvođači sa Bliskog istoka, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, povećavaju ponudu uprkos poteškoćama u obezbeđivanju dovoljnog broja tankera za transport dodatne sirove nafte.

Irak takođe traži veću kvotu proizvodnje OPEK-a kako bi nadoknadio prodaju nafte koju je izgubio tokom rata.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp optužio je Iran da je prekršio primirje gađanjem dronova na brodove u Ormuzu. Sirova nafta je zabeležila nedeljni pad od preko 10%, najveći u poslednjih mesec dana.

(Trading Economics)

BONUS VIDEO