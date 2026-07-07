Vladimir Međak na društvenoj mreži Iks pokušao je da ispadne pametan ciničnim napadom na Srbiju, ali je umesto aplauza dobio verbalni šamar koji je razotkrio najbizarniju igru u istoriji domaćih evrointegracija.

Međak je napisao kako jedna država kandidat za EU (jasno aludirajući na Srbiju) evropskim parama kupuje opremu od ruske firme pod sankcijama, dok se integracijama bave ljudi školovani u Kini, završivši sve provokacijom „tak' logično“. Međutim, umesto da se narod upeca na njegovu dramu, usledio je kontranapad koji je Međaka i njegove saradnike iz NVO sektora bukvalno sravnio sa zemljom.

Dok vi vrištite "nikako", milioni vam ležu na račune!

U komentarima je odmah isplivala šokantna istina o tome kako funkcioniše biznis domaćih nevladinih organizacija, a Međaku je postavljeno pitanje od kog mu je verovatno priselo jutro:

- Ma ne rekoste vi nama gde to još ima da neka organizacija dobije projekat Evropske komisije, ni manje ni više nego pod nazivom ‘oživljavanje proširenja’, a onda kad ista ta Komisija pokrene konkretan korak ka proširenju - oni vrište: nikako. Vrlo originalno - glasio je odgovor Nikole Stojanovića.

Biznis zvani "večiti kandidat"

Ovaj brutalni odgovor otkrio je pozadinu cele priče: domaće NVO i likovi poput Međaka uzimaju masne briselske fondove za navodno „oživljavanje proširenja“, a onda kada Evropa stvarno želi da napravi korak napred sa Srbijom, oni počinju da kukaju, koče i vrište da se sve stopira!

Logika ovog „projektnog patriotizma“ je više nego jasna i prljava. Ako Srbija ikada uđe u Evropsku uniju, fondovi za ovakve organizacije presušuju, a milioni evra koji se slivaju na njihove račune jednostavno nestaju! Zato je njima najisplativije da Srbija večno ostane u čekaonici Brisela - da pred kamerama glume evropejce, uzimaju masne dnevnice, a ispod žita rade sve da se sopstvena zemlja blokira na svakom koraku.