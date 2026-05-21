Sezona letovanja u Grčkoj praktično je već počela, a prvi turisti iz Srbije uveliko pune plaže na Halkidikiju, Tasosu i olimpijskoj regiji. Iako kalendar još ne pokazuje leto, temperature vazduha i mora već su dovoljno prijatne za sunčanje, a najhrabriji su već ušli i u more.

Na društvenim mrežama i turističkim grupama poslednjih dana pojavljuju se snimci iz Pefkohorija, Haniotija, Polihrona i Nei Porija, gde se vide puni kafići, šetači na promenadama i prvi kupači na plažama. Turisti koji su već stigli u Grčku kažu da trenutno nema velikih gužvi, zbog čega mnogi upravo maj smatraju idealnim periodom za odmor.

Temperature vazduha na severu Grčke ovih dana kreću se između 24 i 28 stepeni, dok je more još osvežavajuće i uglavnom ima između 18 i 20 stepeni. Prema najavama meteorologa, početkom juna temperatura mora mogla bi da pređe 21 stepen, što znači da kreće prava letnja sezona kupanja.

Najtoplije je trenutno na Kasandri i u oblasti oko Soluna, gde tokom dana gotovo da nema vetra, pa je subjektivni osećaj toplote znatno viši. Večeri su ipak nešto svežije, pa turisti savetuju da se obavezno ponese tanja jakna ili duks za šetnje uz more.

Cene ležaljki još nisu dostigle letnji maksimum, pa se u mnogim barovima set i dalje dobija samo uz piće. Međutim, vlasnici lokala već najavljuju poskupljenja od juna, kada će na pojedinim plažama minimalna konzumacija biti od 15 do 25 evra, dok bi u julu i avgustu prvi redovi uz more mogli da koštaju i više od 40 evra po setu.

Turisti iz Srbije posebno biraju maj i početak juna zbog nižih cena smeštaja. Apartmani koji će u špicu sezone biti preko 100 evra po noćenju sada mogu da se pronađu za duplo manje, naročito u manjim mestima na Halkidikiju.

Osim Halkidikija, prve goste već imaju i Tasos, Paralija, Leptokarija i Nea Vrasna, gde su mnogi restorani i beach barovi otvorili sezonu ranije nego prošle godine zbog toplog vremena. Ugostitelji očekuju da će ovog leta broj turista iz Srbije biti među najvećima do sada.