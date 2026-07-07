Veliki broj vlasnika stanova i kuća svake godine uredno plaća porez na imovinu, ali mnogi nisu svesni da taj iznos može biti znatno manji. Zakon predviđa poresku olakšicu za građane koji u svojoj nekretnini imaju prijavljeno prebivalište, čime se obaveza može umanjiti za čak 50 odsto, uz zakonom propisano ograničenje maksimalnog umanjenja.

Kako prenosi Kurir Biznis, mnogi vlasnici nekretnina ne koriste ovu mogućnost, najčešće zato što nisu upoznati sa uslovima ili nisu izvršili potrebnu prijavu.

Ko ima pravo na umanjenje poreza?

Pravo na poreski kredit imaju građani koji su vlasnici stana ili kuće u kojoj imaju prijavljeno prebivalište i u kojoj zaista stanuju. U tom slučaju porez na imovinu može biti umanjen za 50 odsto, ali najviše do iznosa propisanog Zakonom o porezima na imovinu.

Olakšica se odnosi na nekretninu koja služi za stanovanje vlasnika, dok se za stanove koji se izdaju, poslovne prostore ili druge nepokretnosti ovo umanjenje uglavnom ne može ostvariti.

Potrebno je da podaci budu uredni

Da bi poreska olakšica bila priznata, važno je da podaci o prebivalištu i vlasništvu budu ažurni u evidencijama nadležnih organa. Ukoliko je došlo do promene vlasništva ili adrese stanovanja, potrebno je blagovremeno prijaviti promene kako bi se pravo na umanjenje moglo primeniti.

U pojedinim lokalnim samoupravama deo podataka razmenjuje se elektronski, ali građani bi ipak trebalo da provere da li su sve informacije pravilno evidentirane.

Koliko može da se uštedi?

Visina uštede zavisi od vrednosti nekretnine i iznosa obračunatog poreza. Kod skupljih stanova razlika može biti značajna, pa vlasnici na godišnjem nivou mogu uštedeti više desetina, pa i stotina evra.

Zbog toga stručnjaci savetuju da svaki vlasnik proveri da li koristi zakonske olakšice koje mu pripadaju, naročito ako je nekretnina namenjena za sopstveno stanovanje.

Ne zaboravite da proverite rešenje

Poreska rešenja sadrže podatke na osnovu kojih je obračun izvršen, pa je preporučljivo proveriti da li je olakšica uračunata. Ako vlasnik smatra da ispunjava uslove, a umanjenje nije primenjeno, može se obratiti nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji radi provere i eventualnog ispravljanja podataka.

Redovna kontrola poreskih rešenja može sprečiti nepotrebne troškove i omogućiti da vlasnici nekretnina iskoriste sva prava koja im zakon garantuje.