Tako podgoričke "Vijesti" pišu o tome kako "deklaracije i odluke o otpriznavanju Kosova nisu samo politički performans ili dnevno-politička provokacija - ona predstavlja opasan pokušaj derogiranja ustavnog poretka i relativizacije same države".

Kako je Alo! ranije pisao, inicijator tog predloga i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da ovaj potez predstavlja početnu fazu procesa ukidanja odluke donete 2008. godine.

Knežević je naveo da namerava da kroz inicijative u drugim opštinama izvrši institucionalni pritisak na vladu Milojka Spajića kako bi povukla priznanje Kosova na nivou države, ističući da je upravo Zeta, koju vidi kao istorijsko jezgro crnogorske državnosti, imala moralnu dužnost da prva promeni odluku koju smatra činom protiv bratske Srbije.



Kako je rekao, čak 85 odsto građana Crne Gore ne slaže s najsramnijom odlukom Crne Gore kojom je, 2008. s Milom Đukanovićem na čelu, priznata lažna država.

Napadi "Vijesti" na Vučića i porodicu

Odluka Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi laži i targetiranje od tablodnih "Vijesti" poslednji stadijum bruke crnogorskog sudstva.