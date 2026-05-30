Tako podgoričke "Vijesti" pišu o tome kako "deklaracije i odluke o otpriznavanju Kosova nisu samo politički performans ili dnevno-politička provokacija - ona predstavlja opasan pokušaj derogiranja ustavnog poretka i relativizacije same države".
Kako je Alo! ranije pisao, inicijator tog predloga i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da ovaj potez predstavlja početnu fazu procesa ukidanja odluke donete 2008. godine.
Knežević je naveo da namerava da kroz inicijative u drugim opštinama izvrši institucionalni pritisak na vladu Milojka Spajića kako bi povukla priznanje Kosova na nivou države, ističući da je upravo Zeta, koju vidi kao istorijsko jezgro crnogorske državnosti, imala moralnu dužnost da prva promeni odluku koju smatra činom protiv bratske Srbije.
Kako je rekao, čak 85 odsto građana Crne Gore ne slaže s najsramnijom odlukom Crne Gore kojom je, 2008. s Milom Đukanovićem na čelu, priznata lažna država.
Napadi "Vijesti" na Vučića i porodicu
Odluka Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi laži i targetiranje od tablodnih "Vijesti" poslednji stadijum bruke crnogorskog sudstva.
Naravno, sud je utvrdio da Andrej Vučić nije slavio nikakvu "prvu milijardu", niti je učestvovao u bilo kakvim kriminalnim aktivnostima, ali samo zbog toga što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora na Voždovcu dužan je da trpi više nego "obični" građani. Da li to znači i da 500 hiljada registrovanih članova SNS – a takođe treba da trpe značajno više od "običnih" građana. Ili bi tužba Andreja Vučića bila usvojena da je deo blokaderskog pokreta i da je protiv rođenog brata?
Svako ko iole poznaje pravosudne prilike u Crnoj Gori zna da ovu presudu nije pisala sudija Jelena Anđelić, već predsednica Osnovnog suda Željka Jovović, kuma i posestrima prvostepeno presuđene Vesne Medenice na deset godina zatvora, koja se nalazi u pritvoru. Srpkinja iz Foče, Željka Jovović, gradila je svoju karijeru verno služeći Vesni Medenici i hobotnici DPS - a. Tako je i prvi put postala predsednica Osnovnog suda nakon što je Milana Kneževića zbog verbalnog incidenta osudila na četiri meseca kućnog pritvora, a troje poslanika DF – a na uslovne kazne od šest meseci zbog verbalnog incidenta u holu Skupštine.
Vučić: Presuda bila očekivana
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno, tokom obraćanja iz Kine, da je odluka crnogorskog sudstva u vezi sa njegovim bratom Andrejem, potpuno očekivana.
- To neću ni da komentarišem, ne znam šta mu je trebalo da ih tuži. On normalan čovek, misli kad neko napiše da je ubijao, da se bavio dilovanjem droge da će neko da uđe u meritum stvari. Samo obratite pažnju, oni nisu ušli u meritum stvari, oni ne kažu da on nije u pravu, nego kažu - moraš da trpiš pošto si javna ličnost. On nije javna ličnost, ali nije ni važno - rekao je Vučić i dodao:
- Bilo je potpuno očekivano da takvu presudu donesu. Oni koji štite dva najveća klana u Evropi i većem delu sveta, samo su još jednom pokazali svoju moć i ništa više. Pogledajte njihove medije. Pogledajte na šta to liči. Kažnjavaju televizije, kažnjavaju vas zbog jedne emisije, smeta im jedna emisija, samo nisu rekli šta nije istina u svemu tome. Zbog jedne emisije vas progone. Svakoga dana po 500 tekstova najgorih laži, bljuvotina, od Ivanovićevih Vijesti do svih drugih.
Kampanja protiv Srbije
Demokratska narodna partija pokrenula je prikupljanje potpisa odbornika u Skupštini opštine Pljevlja za zakazivanje sednice lokalnog parlamenta na kojoj, kako su saopštili iz te stranke, očekuju da će biti usvojena deklaracija o poništenju odluke o priznanju nezavisnosti Kosova, preneli su crnogorski mediji.
Sada, kada u blokaderskim "Vijestima" vide da je dogorelo do noktiju po ovom pitanju, krenuli su u brutalnu kampanju protiv svakoga u Crnoj Gori ko pomisli na otpriznavanje lažne države Kosovo.
