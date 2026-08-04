Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas pripremne radove na produbljivanju Baračkog kanala kod Bezdana, kojim će se obezbediti dovod vode do crpne stanice Bezdan i njeno prebacivanje u Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.

Mesarović je na svom Instagram nalogu istakla da njeno ministarstvo u uslovima kada je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu čini sve da obezbedi nesmetano funkcionisanje vodoprivrednog sistema i snabdevanje privrede neophodnim vodnim resursima.

„Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića nastavljamo investicije koje jačaju vodoprivrednu infrastrukturu i stvaraju uslove za sigurniji i održiviji razvoj Srbije“, poručila je Mesarović.