Nakon što je uputio uvrede i kritike na račun novinara, Rade Panić, jedan od predstavnika takozvane studentske liste, u objavi na društvenoj mreži Iks nazvao je stranke iz bivše vlasti - trulim jabukama.

Naime, Panić je za Dragana Đilasa naveo da je prekršio sve dogovore, kao i da je Zdravku Ponošu praktično napravio stranku.

Na kraju objave, u kojoj je pomenuo i Draganu Rakić, rekao je da "sa trulim jabukama nema promene"

Podsetimo, Panić je prethodno napao je na društvenoj mreži Iks novinarku koja je saopštila da će blokirati korisnika koji ju je optužio da piše botovski i neumno, nazivajući njenu reakciju provokacijom i podmetanjem. On je odluku novinarke da se zaštiti od uvreda predstavio kao dokaz navodne nespremnosti za dijalog, istovremeno koristeći izraze kojima je dodatno omalovažio sagovornicu.

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