Žurka povodom završetka rijalitija "Elita 9" protekla je u znaku odlične atmosfere, a jedan od trenutaka koji je privukao najveću pažnju bio je kada je Lidija Graovac zapevala pesmu "Veseli se srpski rode".

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se i čuje kako Lidija emotivno izvodi ovu numeru, dok je Darko Lazić, koji je zajedno sa njom nastupao, u jednom trenutku potpuno ponešen atmosferom.

Publika je pevala uglas, a aplauzi i ovacije nisu izostali.

Lidija je na tradicionalnoj žurki nakon finala "Elite 9" nastupila zajedno sa Darkom Lazićem i njenim bendom "Šešir moj", dok su se tokom večeri na bini smenjivali i drugi izvođači, zaduženi da zabavljaju bivše učesnike rijalitija i brojne goste do kasno u noć.

Podsetimo, Lidija Graovac poslednjih meseci gradi svoju muzičku karijeru, a publiku je osvojila debitantskom pesmom "Sveta voda". Nastupi sa bendom "Šešir moj" doneli su joj zapažene reakcije publike, a zajednički nastup sa Darkom Lazićem na završnoj žurki "Elite 9" bio je jedan od najiščekivanijih muzičkih momenata večeri.

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