Bivša rijaliti učesnica Milena Kačavenda nije štedela ni Asmina Durdžića, ali ni Vanju Živić, sa kojima je bila u Eliti 9, dok je sa druge strane, ishvalila Staniju Dobrojević.

Ona je naime, otkrila i da je nije iznenadilo to što je sin došao na superfinale, jer se potvrdio da je se niko zbog rijalitija nije odrekao, kako su neki govorili.

-Što se ove sezone tiče, mi žene smo bile u muškim pantalonama, Uroš i Dača su tu vodili neke stvari. Ostalo sve katastrofa kad pričamo o muškarcima. Svi su tu mazali porodice, nije se više ni znalo ko pije, ni ko plaća. Nije me iznenadilo što je sin došao, ne palim se ja na te njihove fore da su me se moji odrekli. Baš je bila ova sezona čupava, ali dobro. Svašta ste nešto videli od mene ove sezone - rekla je Milena.

Stanija od Milene dobila podršku

Stanija je za nju kako tvrdi, pobednica u svakom smislu.

-Stanija je ispala posle svega najispravnija. Pobeda je svakako zaslužena i sve što je govorila nekako je na mestu. Što se Asmina tiče, nema tu šta da se priča, za njega je jedna metla i to je sve što mogu da kažem, dobio je šta je zaslužio. Stanija je svašta istrpela, stvarno mislim da je dobro što je ovde gde jeste - rekla je iskreno Milena.

Šta je još otkrila za Alo, pogledajte u videu koji se nalazi na početku teksta!

Alo/ I. R., L. A.

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