Branimir Mihajlović, jedan od stanovnika čija je kuća srušena na području Gazivoda, opisao je dramatične trenutke kada su, kako tvrdi, pripadnici policije i nadležnih službi došli u ranim jutarnjim satima i naložili njegovoj porodici da napusti dom.

Prema njegovim rečima, imao je svega pola sata da izađe iz kuće u kojoj je živeo sa suprugom i tri ćerke stare šest, osam i jedanaest godina.

"Izveli smo samo decu"

Mihajlović kaže da za tako kratko vreme nije uspeo da iznese gotovo ništa.

- U sedam i pet su nam zakucali na vrata. Rekli su da imamo pola sata da izađemo. Šta da ponesete za pola sata? Samo smo izveli decu da ne gledaju kako nam ruše kuću. Sve ostalo je ostalo unutra - ispričao je za Sputnjik.

Dodaje da su u kući ostali nameštaj, garderoba, dokumenta i porodične uspomene.

- Kašiku jednu nisu izneli. Sve je ostalo unutra kada su buldožeri sravnili kuću - rekao je Mihajlović.

"Zapretili su mi hapšenjem"

On tvrdi da se u početku usprotivio iseljenju i zatražio sudsku odluku o rušenju objekta.

Kako navodi, umesto odgovora dobio je upozorenje da će biti uhapšen ukoliko ne napusti kuću.

- Rekao sam da neću da izađem. Onda su mi rekli da će me uhapsiti i da je bolje da deca to ne gledaju - ispričao je.

Prema njegovim rečima, supruga ga je nagovorila da sa porodicom napusti kuću kako deca ne bi prisustvovala hapšenju.

Kaže da je kuću gradio godinama

Mihajlović navodi da je kuću na obali Gazivoda počeo da gradi 2007. godine, nakon što je prethodno dva puta ostao bez doma.

Tvrdi da je iz Vučitrna izbegao 1999. godine, da mu je kuća u Svinjaru spaljena, a da je nakon martovskih nemira 2004. godine ponovo ostao bez imovine.

Prema njegovim rečima, zemljište na kojem je izgradio kuću dobio je na korišćenje od "Kosovošuma", ali da je kasnije, kako tvrdi, prebačeno u nadležnost kompanije "Ibar-Lepenac".

"Ne očekujem pravdu"

Mihajlović kaže da je podneo žalbu i da čeka odluku suda, ali da nema velika očekivanja.

Dodaje da razmišlja o odlasku sa Kosova i Metohije, jer, kako kaže, više ne vidi budućnost za svoju porodicu.

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović izjavio je za Sputnjik da opština nije dala saglasnost za rušenje objekata i ocenio da su kuće srušene bez saglasnosti vlasnika, opštine i suda.

On je naveo da su, prema njegovim rečima, o slučaju obaveštene međunarodne organizacije, uključujući KFOR, EULEKS, UNMIK, Evropsku uniju, ambasadu SAD i zemlje Kvinte.

Izvor: Sputnjik