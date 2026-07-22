Lider Čečenije Ramzan Kadirov objavio je da su ruske snage, zajedno sa pripadnicima specijalnih snaga „Ahmat“, izvele uspešan napad na položaje 81. odvojene aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine na donjeckom pravcu.

Kako je naveo na svom Telegram kanalu, akcija je izvedena u okviru ofanzivnih operacija ruskih snaga.

"Položaji uništeni FPV dronovima"

Kadirov tvrdi da su izviđačko-udarni centar specijalnih snaga „Ahmat“ i bataljon BPS 3. armije otkrili ukrajinske položaje u jednoj industrijskoj zoni, nakon čega su izvedeni precizni udari FPV dronovima.

- Ovog puta naši borci su otkrili i preciznim udarima FPV dronova efektno uništili položaje 81. odvojene aeromobilne brigade VSU - naveo je Kadirov.

Tvrdnje o nastavku ofanzive

Prema njegovim rečima, ruske jedinice nastavljaju da otkrivaju i gađaju utvrđene položaje, privremene baze, mesta za lansiranje bespilotnih letelica, vojnu tehniku i ljudstvo.

Ove tvrdnje dolaze od Ramzana Kadirova i prenela ih je agencija RIA Novosti. Ne postoje nezavisne potvrde o razmerama ili rezultatima navedenog napada.

Izvor: RIA Novosti