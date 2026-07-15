Do superfinala devete sezone rijalitija Elita 9 ostalo je još svega pet dana, a pitanje pobednika i dalje je potpuno neizvesno.

Dok se učesnici bore za naklonost publike i vrednu nagradu, produkcija je odlučila da napravi promenu u programu.

Produkcija promenila plan, umesto redovne emisije sledi finalno izbacivanje

Naime, večeras neće biti emitovana emisija "Pitanja novinara", koja se tradicionalno održava sredom.

Umesto toga, gledaoci će pratiti finalno izbacivanje, što je potvrđeno i putem društvenih mreža.

Saopštenje je objavila Milica Mitrović, koja je otkrila da će večerašnji program voditi Milan Milošević i Dušica Jakovljević, a njihov zadatak biće da isprate poslednje izbacivanje pred veliko finale.

Milica Mitrović saopštila promene putem društvenih mreža

Publika odlučuje ko ostaje do samog kraja Elite 9

Milan je ranije tokom našeg gostovanja govorio o tome koliko je teško prognozirati ko bi mogao da odnese pobedu ove sezone, ističući da će presudnu ulogu imati glasovi publike.

-Ovog puta ne mogu uopšte ni da procenim. Baš kao pre neki dan u onoj igri sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno u jednu stolicu. Apsolutno, da. Možda superfinale bude baš između njih dve. Sve je do ljudi, ne zna se ništa. Možda te noći polude fanovi nekog trećeg, pa daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine - rekao je Milošević.

"Ima dosta favorita"

Dodao je da među favoritima vidi više učesnika, ali da se konačan ishod neće znati do samog kraja.

-Po komentarima je i Anđelo Ranković neki tihi favorit, na vrhu je liste. Ima dosta favorita, zapravo su svi oko kojih se vrti priča favoriti. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni ispadati - poručio je on za Alo!