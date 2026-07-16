Učesnica rijalitija Elita 9, Sofija Janićijević, šokirala je gledaoce i svoje cimere nakon što su u emisiji prikazane njene uspomene, među kojima su se našle fotografije i prepiske sa Danetom, muškarcem koji je u sedmoj deceniji života.

Tokom suočavanja sa prošlošću, priznala je da je taj odnos koristila kako bi došla do novca, tvrdeći da između njih nije bilo intimne veze.

Pokušala je da objasni svoje postupke, navodeći da takve situacije mogu da se dogode svakome i da za nju prikazane fotografije ne predstavljaju ništa novo.

Pred kamerama otkrila detalje odnosa sa starijim muškarcem

Posebnu pažnju izazvala je njena definicija ljubavnog odnosa, kada je pred cimerima otvoreno govorila o tome šta za nju predstavlja veza.

-Znam šta je istina, a zna i Dane. Ljubavni odnos je kada sa nekim imaš intimne odnose. Nije ljubavni odnos kada mu ja pišem "ljubavi", a on sa 68 godina poveruje u to - rekla je Sofija.

Dodala je i da se protiv nje, kako tvrdi, ne može pronaći nijedan konkretan dokaz, naglašavajući da to nije bila prava veza već samo afera.

-Nisu se muškarci meni nizali kao u Maksiju na pokretnoj traci. Niko nema dokaz protiv mene - poručila je ona.

Terza nije mogao da sakrije razočaranje nakon onoga što je video

Nakon prikazanih snimaka i fotografija, njen tadašnji partner iz rijalitija, Borislav Terzić Terza, nije krio razočaranje.

Vidno uznemiren onim što je video, odlučio je da njihov odnos završi pred svima.

-Ova ljaga će nju pratiti. Nemam želudac da se ljubim sa babom. Kada vidim tu sliku, brate, blam mi je - rekao je Terza.

Sofija tvrdila da to nije bila veza, već samo afera

Iako je ranije govorila da su imali lepe trenutke i da su se zbližili pre prve velike svađe, jasno je stavio do znanja da preko svega neće preći.

-Ona izlazi sa blamom, mene nije briga. Naša priča je završena od prve svađe - poručio je.

Na kraju je i sama priznala da se njihov odnos više ne može vratiti na staro.

-Čaša koja se jednom slomi više se ne sastavlja - zaključila je Janićijevićeva.