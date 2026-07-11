Nenad Lazić, bivši učesnik rijaliti programa "Zadruga", otkrio je da mu je zdravstveno stanje narušeno.

Iako je na društvenim mrežama pokazivao pozitivno raspoloženje, Neca je iznenada zabrinuo sve svoje pratioce objavom iz bolnice.

Na snimku na kojem leži u bolničkom krevetu sa ozbiljnim izrazom lica napisao je kratku, ali misterioznu poruku.

- Moralo je i to da se desi - napisao je Nenad Lazić.

Borio se sa viškom kilograma

Nakon što se nedavno podvrgao operaciji želuca, bivši zadrugar Nenad Lazić Neca drastično je promenio svoj izgled. On je operisao je želudac u Turskoj 2024. godine, te je sa 152 kilograma spao na 78.

- Ko ne reskira, taj ne profitira. Nije mi se sviđao moj fizički izgled. Jako sam lenj kad je u pitanju odlazak u teretanu. Naviknut sam na masnu hranu, jer volim jako da jedem, a u poslednjih nekoliko meseci sam se ugojio 30 kilograma. Kad sam video da moje zdravlje ispašta i ne mogu ni stvari da obučem u svojoj veličini, tad sam odlučio da odem u Tursku na operaciju. Čuo sam da je jedna klinika dobra za to. Bilo je tu dosta opcija, vagao sam, a onda sam doneo odluku. Sad ne jedem mnogo. Kada sam se odlučio, onda su krenuli ljudi sa pričama koliko je operacija rizična. Kupio sam karte, onda je dalje sve krenulo - rekao je Neca svojevremeno.

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