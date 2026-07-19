Prema navodima američke Centralne komande (CENTCOM), u napadu je povređeno i više vojnika, od kojih je većina nakon ukazane pomoći vraćena na dužnost, dok je nekoliko njih zadržano na lečenju.

Ovo su prvi javno potvrđeni američki borbeni gubici od direktnih iranskih udara u aktuelnoj eskalaciji sukoba. Nakon napada, predsednik SAD Donald Tramp naredio je novi talas vazdušnih udara na ciljeve povezane sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), navodeći da će Vašington "pozvati Iran na odgovornost".

Iran je prethodno saopštio da su napadi bili odgovor na američke vojne operacije, dok je Teheran upozorio da će uslediti nove odmazde ukoliko se američki napadi nastave. Sukob je poslednjih dana dodatno eskalirao razmenom raketnih i dronskih udara širom regiona Bliskog istoka.