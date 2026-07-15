U rijalitiju Elita došlo je do žestokog sukoba nakon što su učesnici gledali uspomene Lepog Miće.

Tom prilikom izbio je buran verbalni okršaj između njega i Stanije Dobrojević, a rasprava je ubrzo prerasla u obračun u kojem su obelodanjene brojne prozivke na račun prošlosti.

Naime, starleta je u naletu besa pokušala da isprovocira iskusnog rijaliti učesnika, nazvavši ga "slepim Mićom Ahmićem" zbog toga što podržava Aneli Ahmić.

Tokom rasprave dotakli su se i teme Kristijana Golubovića, što je dodatno podgrejalo tenzije u Beloj kući.

-Mi smo imali strašne sukobe, brisala sam pod sa njim. U ovoj sezoni "Slepi Mića Ahmić". Kako je on postao idol nekome, ne znam - vikala je Stanija pred ostalim učesnicima.

Lepi Mića joj nije ostao dužan, već je uzvratio udarivši na teme iz njene prošlosti.

Podsetio ju je na odnos sa Golubovićem i optužio da je ranije tražila njegovu zaštitu.

-Možda si brisala džogerom, a ne sa mnom. Ceo život te neko štiti, štitio te je Kristijan. Plakala si kao malo dete, molila za pomoć - rekao je Mića.

Dobrojevićeva je pokušala da odbaci njegove tvrdnje, ističući da se kroz rijaliti uvek sama borila i da joj nisu bili potrebni mentori.

Stanija konačno priznala šta se desilo sa Kristijanom Golubovićem

Tom prilikom priznala je da je bila bliska sa Golubovićem, ali je navela da je između njih postojao samo poljubac.

-Nikada me nije štitio za crnim stolom, dok sam ja sa svima vama vodila borbu. Zna on i za prsten, pa ga je moja PR služba prodala u humanitarne svrhe. Uvek sam u rijalitiju bila sama protiv svih, ja ne prihvatam mentore. Bio je taj poljubac sa Kristijanom i ništa više - konstatovala je ona.

Kristijan Golubović ranije govorio o njihovom odnosu

Dodatnu pažnju izazvalo je i to što je Kristijan tokom ranijeg gostovanja govorio o njihovom odnosu, tvrdeći da je između njih postojala intimna veza.

Te tvrdnje ponovo su otvorile staru temu, koju je Mića iskoristio u nastavku rasprave.

-Sad je rekla da se ljubila sa oženjenim čovekom, znači ljubavnica je bila - poručio je Mića.

Stanija je pokušala da odgovori na prozivke, pa je u raspravu uvukla i Aneli Ahmić.

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-A ova legla u hotel - rekla je Dobrojevićeva.

Aneli se odmah uključila kako bi se odbranila i istakla svoju stranu priče:

-To mi je bivši muž - odgovorila je ona.

Sukob je nastavljen, a Lepi Mića je nastavio da kritikuje Staniju zbog cele situacije.

-Sram te bilo, ljubavnice. Dođe sve na moje, konačno je priznala da je ljubavnica - vikao je on.

Dobrojevićeva je pokušala da se odbrani navodeći da ju je Kristijanova supruga ranije pozdravljala, dok je Aneli sa strane posmatrala raspravu i komentarisala da joj je žao što se kvare uspomene na Lepog Miću.

-Preslatka mu je unuka, ćerka mu je prelepa - dodala je Ahmićeva.

U raspravu se uključio i Uroš Stanić, koji je dodatno podigao tenziju tvrdnjom da su obe strane imale sporne situacije iz prošlosti.

-Stanija je bila ljubavnica na Farmi, ali i Aneli je bila sa oženjenim Mitketom, koji je imao ženu i decu u Švajcarskoj - rekao je Stanić, nakon čega je atmosfera u Beloj kući postala još napetija.