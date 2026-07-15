Zanimljivosti
Otvorila je rođendanski poklon i zanemela: U sekundi je ostala bez novca, gosti su nemo gledali kako nestaje na nebu
Rođendanske proslave obično ostaju upamćene po lepim uspomenama, torti i poklonima, ali jedna žena iz Škotske svoj 37. rođendan pamtiće po nesvakidašnjoj nezgodi koja je nasmejala hiljade ljudi na društvenim mrežama – iako njoj u tom trenutku sigurno nije bilo do smeha.
Prethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
6min
Strašne vesti iz Grčke: Majka i beba poginule u udesu na Halkidikiju, i otac podlegao povredama! (VIDEO)
21min
Amerika je decenijama krila šta se dešava na ovom ostrvu: Nuklearne eksplozije, radioaktivni otpad i tajni eksperimenti ostavili su jezive posledice
51min
Otvorila je rođendanski poklon i zanemela: U sekundi je ostala bez novca, gosti su nemo gledali kako nestaje na nebu
1H
Ušla je u vilu posle odlaska gostiju, a onda je usledio šok: Ono što su turisti ostavili iza sebe zgrozilo je više od milion ljudi
10H
Skandalozne reči blokaderke Aide Ćorović upućene srpskom narodu: Vi ste zločinci, silovatelji, koljači i genocidaši!
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Ćerke Andrije Bajića stigle na komemoraciju: Prošle pored Male Cane, a sa njima i sinovi utučeni od bola (FOTO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,72
|USD
|102,71
|103,02
|103,33
|CAD
|72,67
|72,89
|73,11
|AUD
|71,21
|71,42
|71,63
|GBP
|137,22
|137,63
|138,04
|CHF
|126,18
|126,56
|126,94
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)