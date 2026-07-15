Niki Voker iz Glazgova organizovala je proslavu u dvorištu porodične kuće, gde je sa porodicom i prijateljima obeležila svoj rođendan. Atmosfera je bila vesela, a svi su s nestrpljenjem čekali trenutak kada će slavljenica početi da otvara poklone.

Posebnu pažnju privukao je jedan neobičan dar koji joj je poslala njena 69-godišnja majka Kerol. Pošto nije mogla da prisustvuje proslavi, odlučila je da ćerku iznenadi dekorativnim helijumskim balonom sa novčanim poklonom.

Međutim, ono što je trebalo da bude jedan od najlepših trenutaka dana pretvorilo se u pravi peh.

Dok je Niki uzbuđeno otvarala ukrasnu kutiju, nije primetila da balon nije bio pričvršćen. U tom trenutku duvao je jak vetar koji je u deliću sekunde podigao balon i odneo ga visoko u nebo.

Tek tada je shvatila da novac nije bio u kutiji, već pričvršćen za balon. Sa njim je nestalo i 100 funti, odnosno oko 117 evra, koje joj je majka namenila kao rođendanski poklon.

"Dogodilo se toliko brzo da nisam stigla ni da reagujem. Svi su samo gledali kako balon odlazi. Bila sam u šoku", ispričala je Niki za britanske medije.

Dodaje da je u tom trenutku bila toliko uzbuđena zbog poklona da uopšte nije razmišljala o tome gde se nalazi novac.

"Sada mi je cela situacija smešna, ali tada sam se osećala baš glupo. Definitivno nije bila dobra ideja otvarati ovakav poklon napolju po vetrovitom vremenu", priznala je kroz osmeh.

Njena priča ubrzo se proširila internetom, gde su mnogi korisnici saosećali sa slavljenicom, dok su drugi priznali da nisu mogli da zadrže smeh zbog nesvakidašnjeg spleta okolnosti.

Iako je ostala bez vrednog poklona, Niki kaže da će ovaj rođendan pamtiti zauvek. Umesto novca, dobila je priču koju će, kako kaže, godinama prepričavati porodici i prijateljima – uz važnu lekciju da helijumske balone nikada ne treba otvarati na vetru.