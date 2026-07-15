Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski planira da predloži ministra unutrašnjih poslova Igora Klimenka za novog ministra odbrane Ukrajine, izjavilo je danas nekoliko ukrajinskih poslanika.

Poslanica Olja Vasilevska-Smahljuk iz vladajuće stranke Zelenskog rekla je da će Klimenko, koji je na funkciji ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova od 2023. godine, biti predložen za mesto ministra odbrane, preneo je Rojters.

Zelenski se sastao sa članovima svoje stranke uoči glasanja u parlamentu o promenama u vladi, zakazanog za četvrtak. Za sada nije jasno da li će aktuelni ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov dobiti novu funkciju u vladi. Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, prihvatio je u utorak ostavku premijerke Julije Sviridenko.

Cela vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.

Zelenski je ranije najavio rekonstrukciju vlade u okviru sprovođenja nove političke strategije i promene rukovodilaca bezbednosnih i pravosudnih institucija. Vrhovna rada je 17. jula 2025. godine podržala imenovanje Julije Sviridenko na mesto premijera Ukrajine.