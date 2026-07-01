Bivša učesnica Elite, Sara Raičević, saopštila je da se zvanično razvela od partnera.

Rijaliti igračica je razvod rešila da proslavi, pa se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama.

- Poštovano, Ministarstvo za vođenje tuđih poslova: Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je razvod zvanično okončan. Sada možete da pređete na neku drugu temu. Srdačan pozdrav i živeli za neke nove pobede - napisala je Sara i nazdravila.

Inače, Sara Raičević se nakon samovoljnog napuštanja Bele kuće (samim tim i diskvalifikacije) povukla iz javnosti, a otkrila je da joj je prethodni period bio veoma važan, ali i težak.

- Sama sam trenutno kao na list na vetru. U procesu sam razvoda i čekamo ubrzo da do toga dođe - izjavila je ona nedavno i dodala:

- Sve je u najboljem redu, ćerkica je super i ja sam super i radila sam dosta na sebi. Totalno sam drugačija od one Sare od pre par meseci. Glavni prioritet mi je ćerka i sa njom sam svaki dan i gledam da nadomestim to vreme koje nismo bili zajedno - rekla je ona te istakla da je sa ocem njenog deteta u odličnim odnosima.