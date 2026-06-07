Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima Elite da Filip Đukić ide u izolaciju.

Čim je saopštila da je Filip prvi nominovani takmičar usledio je šok, a Maja Marinković je burno odreagovala.

- Ološe i škartove koje ću sutra uništiti na intervjuu, njegove sekundarne ku*ave imaju ostrašćenost prema meni. Za crnim stolom se ograđuju, a van toga: "Majo, ovo, Majo, ono"...Mnogi su rekli da sam dobar čovek, Aneli Ahmić je imala pravo da kaže svašta, a ispala je korektnija nego 80 odsto kuće. To su za mene jedni ološi, smećari, ljudi koji su ovde zbog mene, a šta god da urade, da prevrnu kuću, nema težinu. Uništili su se međusobno, porodično, ne znaju gde će kući... Malo ću se aktivirati, pa ću se pozabaviti njima - rekla je Maja Marinković.

Nakon toga, Ivana je otkrila da su od strane Odabranih nominovani Minu Vrbaški i Anđelo Rankovića.

"Ove nedelje je zakazala podrška Mikija Dudića"

Za sam kraj, Ivana je podigla učesnike kojima je publika udelila najmanje poverenja.

- Ugroženi su Aleksandra Jakšić, Sandra Todić i Miki Dudić. Neko od ovo troje ljudi će ići u izolaciju... Aleksandra, možeš da sedneš. Ove nedelje je zakazala podrška Mikija Dudića - saopštila je Ivana.

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