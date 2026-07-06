Rijaliti učesnica iz Hrvatske, Laura Prgomet, uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku.

Mirna noć u naselju Lapadski dvori u Dubrovniku naglo je prekinuta kada je policija intervenisala u jednom kafiću nakon prijave zbog narušavanja javnog reda i mira i oštećenja imovine.

Zbog incidenta je privedena Laura Prgomet, poznata javnosti po učešću u RTL-ovom rijaliti programu „Gospodin Savršeni“.

Kako se navodi, incident se dogodio nešto posle 20.30 časova. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska potvrdila je da privodi mlađu žensku osobu zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću. Nezvanično je potom potvrđeno da je reč o rijaliti učesnici.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, Laura je ušla u kafić u Lapadskim dvorima i počela da lomi inventar. Policija za sada nije zvanično potvrdila identitet privedene osobe, a uviđaj je još u toku, pa će tačne okolnosti događaja biti poznate nakon njegovog završetka.

Pojavili se snimci privođenja

U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavili snimci njenog privođenja.

Na njima se vidi kako viče na policijske službenike, ali se zbog buke većina onoga što govori ne može jasno razumeti.

U jednom trenutku jasno se čuje kako viče: „Pustite mi telefon!“, nakon čega nastavlja da glasno negoduje.

Alo/tportal.hr

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