Marija Kulić oglasila se na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji drži sa ćerkom Miljanom i tom prilikom je otkrila da su Miljanu tužili Aneli Ahmić, Ivan Marinković, kao i njegova rođena sestra Teodora, a da potražuju "naknadu štete".

Marija Kulić je otkrila koliko su tražili kao naknadnu štete i istakla da Ivan Marinković neće kročiti u njihovu kuću više.

- Prva tema, ko je koga tužio... Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu; stigao je dopis da odemo da preuzmemo sudske spise. Međutim, pošto smo mi iz Niša, ja sam se već preko jednog advokata i jedne sudije informisala o čemu se radi. Radi se o tužbama. Znači Aneli Ahmić, Ivan Marinković i njegova rođena sestra Teodora su tužili Miljanu. Traže naknadu štete. Za Aneli znam sigurno da je (tražila) 1.500 evra, Ivan negde oko 2.000, nisam sigurna, tu ću informaciju imati u ponedeljak i, njegova sestra isto toliko - počela je Marija, a potom je nastavila o tome šta ona misli da će da se dogodi.

- Ovako, on je biološki otac Željka Kulića, majka mu je Mijana Kulić. Neko ko tuži majku svog deteta i od nje potražuje novčana sredstva u kom god iznosu, neće više priviriti ovde. Zbog čega? Zbog toga što je kuću na ovoj adresi napravila isključivo moja ćerka Miljana, od novca koji je zaradila u rijalitiju - rekla je Marija.

"Želi da uzme novac iz usta svog deteta"

Marinković u tome ni na koji način nije učestvovao, a oni su i ti koji plaćaju ženu koja im pomaže oko dečaka.

-Otac tog deteta da tuži majku, to je po meni van svake pameti. Znači, on želi da uzme novac iz usta svog rođenog deteta, kom apsolutno ništa nije pružio. Dolazio je samo da snima klipove, da se slika zarad novinara, javnosti, da ljudi vide kako je on došao na rođendan, kako se zapravo on šeta sa sinom... Neće više moći tako - jasna je bila Miljanina majka, priznajući da jeste prethodno želela da Ivan bude prisutan, ali pošto mu je "sve drugo bitnije, sada je zvanično digla ruke od toga - govorila je Marija.

O tužbi sestre Teodore

- Novac na sudu neće dobiti, takođe ni njegova rođena sestra, koja nikada otkako se Željko rodio nije poslala po Ivanu ni jednu čokoladu za, da kažem, bratanca. Kaže Ivan kako ga stalno pozdravlja, stalno pita za njega, eto, bio je dva, tri puta, nikada nije doneo ništa... I ona je našla za shodno da uzima, ne da pruži detetu čokoladu ili nešto; možda i nije u mogućnosti, jer i nju Ivan izdržava, žena ne radi nigde, tako sam čula. Ali, zašto mu onda uzimaš? Njegova majka zarađuje za njega i sebe - pitala se ona.

BONUS VIDEO: