Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković prekinula je ćutnju i odgovorila na brutalne prozivke i klevete trudne Anite Stanojlović, aktuelne učesnice.

Naime, Anita i njen partner Luka Vujović u više navrata su u negativnom kontekstu pominjali Milicu, a Stanojlovićeva je nedavno obelodanila da je Veličkovićeva svojevremeno imala grupni intimni odnos sa Boškićem.

- Ona je skoro rekla da sam ja imala grupnjak sa Boškićem, koji je moj dobar prijatelj, a njen bivši dečko. Ja se nisam oglasila uopšte povodom toga, bila sam na moru, ovo je prvi put da ću da kažem... - počela je Milica priču za Alo! i nastavila:

- Pustila sam to tako jedan dan, ona je to rekla uveče, popodne demantovala samu sebe. Zamislite da se ja oglašavam za budale koje demantuju same sebe? Ispričaju nešto, pa povlače sami. Hoću sami da se izblamiraju, što mi to nije rekla na Elitoviziji, kada sam joj rekla da je sa oženjenim čovekom bila? Zato što nije istina! Ali je sposobna u sekundi da smisli laž - objasnila je Milica.

- To ti je kada dođeš u veliki grad, a ne skineš blato sa opanaka. Kada neko po svaku cenu hoće da živi gde mu nije mesto i da radi nešto što mu nije mesto, tako završi. Želim joj svu sreću u trudnoći, da viđa drugo dete više nego što je viđala prvo ikada u životu, da od pet godina detetovih ne bude na dva rođendana, već bar na četiri, ako ne može na svih pet, da ne ostavlja dete sa godinu ipo dana, da ulazi u rijaliti i udaje se za ženu. To joj ja sve želim u budućnosti - rekla je i dodala:

- Luka je jedan ozbiljan rijaliti fanatik, ali ne mislim da ima lošu dušu. Koliko god da je rekao gluposti za mene, ali to je rekao da bi branio ovu.

Alo/I.R.

BONUS VIDEO: