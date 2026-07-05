U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas doveden osumnjičeni S.S (20) kojem je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane policijskih službenika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.



- Osumnjičenom S.S. se stavlja na teret da je izvršio krvično delo ugrožavanje sigurnosti, jer je 26. maja u Beogradu, ugrozio sigurnost oštećenog G.S. pretnjom da će napasti na život i telo, na taj način što je sa svog broja mobilnog telefona na broj mobilnog telefona oštećenog, uputio sms poruke preteće sadržine sa ciljem da oštećenog zastraši, a koje pretnje je oštećeni shvatio ozbiljno i kod istog izazvalo osećaj ugroženosti - saopšteno je iz Trećeg tužilaštva.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je delimično priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora prema osumnjčenom.

(Kurir)