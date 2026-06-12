Tokom boravka u rijalitiju Elita, Marija Kulić bila je u više navrata u konfliktu sa ostalim učesnicima, a jedan od najintenzivnijih sukoba dogodio se tokom rasprave sa pobednicom Aleksandrom Nikolić.

U žestokoj svađi izrečene su ozbiljne optužbe, kada je Nikolićeva izjavila da je Marija navodno trpela nasilje u porodici od strane supruga Siniše Kulića.

-Pretrpela je nasilje u porodici od strane Siniše. Udario te je u glavu, i onda sada ne možeš da govoriš o tome. Razumem te, imaš traume - vikala je Aleksandra na nju, dodajući:

-Tukao te je muž, priznaj da te je tukao - uporno je ponavljala.

Marija iskreno o braku sa suprugom

S druge strane, Marija je svojevremeno govorila o svom odnosu sa suprugom, ističući kako je na početku veze imala potrebu da ga proverava, sve dok nije stekla poverenje.

-Ovaj čovek je željan života i nije dovoljno ispunio svoje najbolje godine. Udala sam se za njega kada je već bio zreo. U početku sam ga malo "špijunirala", dok nisam stekla poverenje, što je, po meni, normalno. Ne mogu da kažem da je previše ambiciozan i vredan, ali moram da priznam da me nije prevario i da je posvećen deci. Navikao je na lagodan život još dok je boksovao, kada se svaki meč plaćao - izjavila je tada.

Dijagnoze i operacije u istom danu

Inače, Marija i Siniša Kulić, roditelji rijaliti učesnice Miljane Kulić, suočili su se sa teškom porodičnom dramom kada im je gotovo u isto vreme dijagnostikovan karcinom.

Njihova borba počela je u proleće 2021. godine, a vest da oboje moraju na operaciju istog dana duboko je potresla javnost i njihovu porodicu.

Tokom redovnih i vanrednih lekarskih pregleda, bračni par Kulić dobio je ozbiljne dijagnoze. Mariji je ustanovljen je rak limfnih žlezda, odnosno u predelu štitne žlezde i vratne regije, pri čemu je bolest bila praćena metastazama. U isto vreme, njenom suprugu dijagnostikovan je rak grla, odnosno laringealni tumor.

Lekari u Beogradu doneli su odluku da ih operišu istog dana. Operativni zahvati su prošli uspešno, ali je to bio tek početak dugotrajnog procesa lečenja i oporavka.

Mukotrpan proces lečenja i oporavka

Nakon operacija usledile su agresivne terapije. Kulićka je prošla kroz više ciklusa hemoterapije i zračenja, sa ciljem suzbijanja metastaza. Tokom lečenja doživela je značajne fizičke promene, ali je, kako je više puta isticala, zadržala mentalnu snagu i istrajnost.

Sinišino stanje, prema navodima Marije u medijima, bilo je povoljnije jer je karcinom otkriven u ranom stadijumu i nije dao metastaze, pa je operacija predstavljala ključno rešenje.

Život posle kancera i stalne zdravstvene opomene

Iako su oboje uspeli da se izbore sa bolešću, njihovo zdravstveno stanje ostalo je osetljivo. Ona je nekoliko puta isticala da kod karcinoma ne postoji potpuna sigurnost da se bolest neće vratiti, zbog čega su redovne kontrole i miran način života postali neophodni.

U narednom periodu suočavali su se i sa dodatnim zdravstvenim problemima, te je ona imala kardiološke tegobe, uključujući aritmije i preskakanje srca, kao i posledice zračenja, spondilozu i diskus herniju. Siniša je takođe imao epizode povišenog krvnog pritiska i srčanih smetnji, koje su bile povezane sa stresom iz porodičnog života i događajima u rijalitiju.

Danas su se uglavnom povukli iz javnosti i rijaliti dešavanja. Vreme provode u Nišu, posvećeni porodičnom životu i unuku Željku, uz pridržavanje saveta lekara da izbegavaju stres i uzbuđenja kako bi očuvali stabilno zdravstveno stanje.