Majka pretučenog dečaka (16) prvi put progovorila: "Tri šamara je zapamtio, posle toga je pao u nesvest! Niko nije prišao da mu pomogne"

Šesnaestogodišnji dečak koji je 9. jula brutalno pretučen na Trgu Republike u Beogradu zadobio je teške telesne povrede, a njegova majka prvi put je za medije govorila o agoniji kroz koju je prošla njena porodica. Za napad su uhapšeni M. K. (21) i V. S. (21), koji se u postupku brane sa slobode.

Brutalno prebijanje maloletnika dogodilo se 9. jula oko 22 časa na platou Trga Republike, kod ulaza u Narodni muzej.

Moje dete se ne seća. Možda je to sreća u nesreći. On zna da je dobio tri šamara dok je bio svestan, a posle toga je pao na zemlju i izgubio svest. Bio je prestravljen u Urgentnom centru. Moja ćerka je otišla po njega. On je nju pozvao. Najtužnije je što mu na Trgu Republike niko nije prišao da pomogne, niti je neko pozvao policiju. On je pozvao sestru, koja ga je odvezla u Urgentni centar - ispričala je majka.

Lekari otkrili teže povrede nego što je pokazao CT

Tokom operacije lekari su ustanovili da su povrede bile mnogo ozbiljnije nego što su prvi snimci pokazali.

Nosne kosti i septum bili su polomljeni u više fragmenata, uz otvorenu povredu septuma. Kod desne nozdrve postojala je opasnost od zatvaranja, pa je urađena rekonstrukcija i stabilizacija nosa i septuma kako bi se sprečio kolaps nosa. Hirurg očekuje dobar ishod, ali će oporavak morati pažljivo da se prati. Oštećeno mu je i osam prednjih zuba, a lekari su mu ušivali i posekotinu na obrazu - rekla je ona.

Kako navodi, njen sin je već narednog dana, uprkos teškim povredama, otišao u policiju kako bi dao izjavu.

Krvario mu je nos puna 24 sata zbog ozbiljnosti povreda. Osećam se kao svaki roditelj - poraženo. Želim sigurnost za svu decu - poručila je majka.

"Divljali su i mahali daskama"

Ona tvrdi da su se osumnjičeni na saslušanju branili tvrdnjom da se ničega ne sećaju jer su bili pijani.

I moj sin kaže da su se osećali na alkohol. Divljali su i mahali nekim daskama. Policija ih je legitimisala sat vremena pre incidenta. Ovo nije bio ciljani napad niti iznuda novca, već čisto divljaštvo usred centra grada. Moj sin je tada bio sa drugaricom od 15 godina i njenom sestrom od 12 godina - navela je ona.

Tužilaštvo tražilo pritvor

Majka ističe da je tužilac uložio žalbu na odluku suda da se osumnjičeni brane sa slobode.

Trebalo je da odluka bude doneta u petak, ali je odložena za sredu - rekla je ona.

Dodaje i da postoji video-snimak napada, koji se nalazi u tužilaštvu.

Podsetimo, beogradska policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva uhapsila M. K. (21) i V. S. (21), zbog sumnje da su 9. jula oko 22 časa na Trgu Republike brutalno pretukli šesnaestogodišnjeg mladića.

Maloletnik je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Nakon hapšenja osumnjičenima je bilo određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega su saslušani u tužilaštvu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo predložilo je određivanje pritvora zbog opasnosti od uticaja na svedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, ali je Prvi osnovni sud odlučio da se osumnjičeni u daljem postupku brane sa slobode.

Blic