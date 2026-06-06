Pobednik rijalitija Zadruga 5 Dejan Dragojević, koji je pre nekoliko godina primio islam, oglasio se povodom velikog broja vernika koji su satima čekali ispred Hrama Svetog Save kako bi celivali Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je danas iznet iz ove svetinje.

Dragojević je istakao da razume potrebu ljudi za duhovnošću i verom, naglašavajući da svako u životu mora imati nešto što ga ispunjava i daje mu snagu.

-Ljudi nisu svesni koliko je to važno. Koliko god da radiš, moraš da imaš neko mesto gde puniš svoje baterije. Negde moraš da odeš i da imaš rutinu koja te osnažuje da nastaviš dalje, a u svemu tome vera mora biti uključena. Čovek bez duše je prazan - rekao je on.

Dodao je da ga raduje što je veliki broj ljudi došao ispred Hrama da se pokloni Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

-Drago mi je što su se ljudi okupili i došli da se poklone, jer to pokazuje da i dalje postoji želja za verom, koja je u jednom periodu bila zapostavljena. Smatram da bi svako trebalo da napravi pauzu i posveti se duhovnosti. Bilo bi dobro da jednom nedeljno ode u crkvu ili manastir - naveo je bivši rijaliti učesnik.

Dragojević je istakao i da, po njegovom mišljenju, veru treba prikazivati, pa i putem društvenih mreža.

-Bez obzira na to da li ljudi snimaju storije ili ne, veru treba pokazivati, kako bi se i drugi podstakli, ne da je samo promovišu, već da je šire i žive. Ako snimaš obrok, zašto ne bi snimio i veru? - poručio je on.

"Sada mogu da razumeju kako je meni tokom Ramazana"

U nastavku je povukao paralelu sa sopstvenim verskim iskustvom i periodom Ramazana.

-Drago mi je što su se ljudi "probudili" i što su u tolikom broju čekali. Sada mogu da razumeju kako je meni tokom Ramazana, kada vidim veliki broj ljudi i snimam te trenutke, jer je to nešto što te duhovno ispunjava. Zato mi je drago što su i oni imali priliku da osete takvu atmosferu - zaključio je za Informer, podsećajući i da je prošle godine boravio u Meki, o čemu se ranije pisalo u javnosti.