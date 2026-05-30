Pre nekoliko meseci pokrenuta je priča o hotelu "Bajadera", u kojem je navodno aktuelna učesnica Elite 9, Anita Stanojlović, imala odnose sa više muškaraca.

Anđelo Ranković je zbog ovih škakljivih snimaka prekinuo vezu sa Anitom, a sada su mediji došli u posed snimaka sa sigurnosnih kamera iz hotela.

Na njima se jasno vidi Stanojlovićeva oskudno obučena kako ulazi u sobu, a zatim i razgolićeni muškarci.

Takođe se vidi da nije u pitanju jedan muškarac, već više njih, dok je ona sama.

Pomenute snimke iz hotela i Anitu koja "privodi" u sobu različite muškarce možete pogledati

Inače, ona sada čeka dete sa cimerom Lukom Vujovićem, s kojim je Aneli Ahmić raskinula veridbu nakon što je ušla u rijaliti zbog flerta sa drugim devojkama.

Otkriven pol bebe

Anita Stanojlović i Luka Vujović su dugo iščekivali informaciju o polu svog deteta, a sinoć su je konačno i dobili.

Kada im je divna vest konačno saopštena, nisu mogli da sakriju emocije, te su i zaplakali od sreće.

U Belu kuću je ušao voditelj Milan Milošević sa namerom da takmičarima, ali prevashodno njima dvoma, pročitao veoma važno pismo Velikog šefa.

- Draga Elito, želimo da vam saopštimo lepe vesti! Čestitamo Aniti i Luki koji će uskoro dobiti jednu devojčicu. Srećno! Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

"Baš sam želela devojčicu"

Kada su saznali ovu radosnu vest, ljubavni par je skočio od sreće i odmah su krenuli emotivno da se grle.

Iako su vesti donele neizmernu radost, Anita je bila iznenađena ovakvim ishodom. Ona je priznala da je očekivala muško dete zbog prethodnih lekarskih prognoza, ali da joj se ovim ostvarila velika želja.

- Doktorka mi je rekla da misli da je dečak i bila sam ubeđena jer sam milila da ću rađati samo dečake, ali baš sam želela devojčicu - rekla je Anita.

