Učesnik rijalitija Elita 9, Asmin Durdžić, već duže vreme nalazi se u centru javnih sukoba sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, njenom sestrom Sitom Ahmić, a odnedavno i sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, sa kojom trenutno boravi u rijalitiju, te i zbog romanse sa cimerkom, Majom Marinković.

Njihovi sukobi gotovo svakodnevno privlače pažnju javnosti, a jedna od najčešćih tema jeste Durdžićeva finansijska situacija.

Naime, Asmin se godinama u javnosti predstavljao kao uspešan preduzetnik, neretko pokazujući luksuzan način života na društvenim mrežama.

Ipak, Anelina sestra, Sita Ahmić ranije je obelodanila tvrdnje koje, prema njenim rečima, dovode u pitanje takvu sliku.

Svojevremeno je na društvenim mrežama objavila skrinšot za koji tvrdi da potiče iz austrijskih medija, a koji se poslednjih dana ponovo širi internetom.

Asmin Durdžić je prevarant?

Prema navodima iz objavljenog dokumenta, firme povezane sa Durdžićem navodno se nalaze u blokadi još od 2022. godine.

Kao dodatni dokaz, prikazala je i printskrin sa sajta na kojem se objavljuju podaci o privrednim dužnicima.

Na tom dokumentu navodi se da jedna od njegovih firmi drugom privrednom subjektu duguje 43.303 evra.

- Ovo je zvanična državna stranica. Na nemačkom jeziku ovde piše "varalica", i to uz njegovu fotografiju. Ljudi moji, pogledajte - napisala je uz objavljeni dokument za koji tvrdi da potvrđuje njene navode.

Oštetio navodno ženu za 80.000 evra za izgradnju kuće

Tom prilikom objavila je i poruku žene koja joj se, kako tvrdi, javila putem Instagrama.

Ta žena navela je navela da je angažovala njega i njegovog brata za izgradnju kuće, nakon čega je, prema njenim tvrdnjama, oštećena za 80.000 evra.

Takođe je istakla da je o tom slučaju izveštavala i jedna austrijska televizija.

Šokantne tvrdnje Asminovog oca na račun Stanije Dobrojević

S druge strane, Durdžićev otac Mustafa Durdžić nedavno je javno govorio o odnosu svog sina i Stanije Dobrojević, izričući tvrdnje o velikim novčanim iznosima koje je, kako navodi, njegov sin potrošio tokom njihove veze.

- Draga moja nesuđena snajka, iz zajedničkog novca mog sina i naše porodice izvukla si oko 500.000 evra. Oko 300.000 evra ostalo je u Majamiju, a približno 200.000 evra u Srbiji. Asmin je kupio i građevinsko zemljište, ali ne znam na koga se ono vodi - napisao je Mustafa na svom Fejsbuk profilu.

Podsećamo, navedene informacije predstavljaju tvrdnje objavljene u javnosti od strane osoba uključenih u sukob, dok se Asmin povodom ovih navoda nije javno oglašavao u trenutku njihovog objavljivanja.

Alo/Kurir