Aleksandra Subotić godinama je u emotivnom odnosu sa Predragom Pecom Raspopovićem sa kojim ima sina Jovana.

Njihovu ljubav obeležio je skandal, kada se saznalo da je biznismen prevario sa njenom drugaricom, Majom Marinković, o čemu je cela Srbija brujala.

Ipak, odlučila je da mu sve oprosti i nastavili su zajednički život.

Aleksandra ima 29 godina, dok Peca ima 53, a sada je objavila njihove zajedničke slike i komentarisala veliku razliku u godinama.

- Svi znaju koliko imam godina, kao i cijela moja porodica. Možete li pogoditi koliko godina ima moj pravi muž? Razlika između nas je toliko velika da bi vas šokirala - napisala je starleta.

"Kao da je jedini muškarac koji je varao"

Podsetimo, Aleksandra je nedavno komentarisala to što je mužu oprostila neverstvo.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - govorila je Subotićeva za Hajp.

Majku javno deklarisala kao lezbejku

U javnosti poznata po britkom jeziku i učešću u rijalitijima, Ljuba Pantović ponovo je u centru pažnje.

Ovog puta zbog snimka koji je objavila njena ćerka, Aleksandra Subotić.

Aleksandra, koja je veoma aktivna na TikToku, redovno obavljuje videe zabavnog karaktera, a njeni snimci neretko izazivaju lavinu komentara.

U najnovijem videu, Subotićeva je šokirala pratioce kada je svoju majku javno deklarisala kao lezbejku.

Naime, kako je u videu objavila Ljubin, ćerkin i njen horoskopski znak, u jednom trenutku istakla je i njihove seksualnosti, gde je iznad majke napisala "Lezbejka".

