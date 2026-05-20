Aleksandra Babejić svojevremeno je ispričala svoju tešku životnu priču koju je doživela u porodičnom domu i time potresla javnost.



Otkrila je jezive detalje nasilja njene rođene majke, koja ju je tukla iz nepoznatih razloga, kao i dovodila njene ljubavnike koji su joj bili rođaci na Aleksandrine oči.

Nakon toga ispričala je detalje jezivog napastvovanja od strane starijeg čoveka koji je bio poznanik njene majke, koji ju je terao da preko dve godine više puta sedmično bude intimna sa njim.



- Moja majka je od ranih nogu bila jako zla žena i konstantno je bila nervozna. Tukla me je za svaku sitnicu, pogotovo kada mi je otac preminuo. Sećam se jednog trenutka kada sam imala veliku temperaturu i gorela sam od vrućine, ona je dovela ljubavnika koji je inače njen rođak, te su na moje oči vodili ljubav. Terala me je da konstantno spremam ručak i da radim po kući, a kada bi se vratila, ako nije sve spremljeno i skuvano, dobijala bi krvničke batine po leđima sa prutom. Više puta sam se obraćala školskom pedagogu ali kad god bi oni pozvali moju majku u školu, ja sam se plašila da ću posle toga dobiti batine, pa sam svaki put otkazivala taj susret. Takođe, moja baka je uvek govorila da sam kopile i jednom prilikom kad sam se vratila sa vojnog roka nasrnula je na mene nožem. Zaključala je vrata jer sam rekla da ne smem da spavam u kući nakon smrti majke i nakon toga je držala nož na stolu, svaki put kad sam pokušala da krenem na vrata ona mi je pretila nožem pred glavu. Deda je bio u toj kući, ali nije smeo da se meša i ništa nije znao u tome jer smo nas dve bile u posebnoj prostoriji - ispričala je Aleksandra i dodala:

- Tada sam se molila da me neko spase jer sam trpela ogromnu torturu. Nakon što mi je otac umro, cela porodica se okrenula protiv mene, ja sam se tada okrenula Bogu i čitala molitve. Nevinost sam izgubila sa 17 godina i to na jeziv način jer je to bilo sa jednim starijim čovekom koga su se svi bojali, nisam smela da kažem ocu jer sam se bojala da mu nekako ne naškodi. Silovao me je nekoliko puta i sve vreme sam to potiskivala u sebi, želela sam da to ispričam jer ne želim da mlade majke ponavljaju te greške. Mogla sam u životu da krenem krivim putem i da se odam porocima ali nikada to nisam uradila, tako da želim da prućim podrču svim ljudima koji se bore sa nasilje da izlaz uvek postoji - govorila je rijaliti učesnica kroz suze.

"Volela bih da ga vidim na doživotnoj robiji"

Babejićeva je progovorila i o čoveku koji joj je naneo stravično zlo.

- Toliko toga držim u sebi, uništio mi je celu mladost, ne znam kako bih sada reagovala kada bih ga videla. Volela bih da ga vidim na doživotnoj robiji jer je sve to trajalo dok nisam otišla u Bosnu i promenila broj telefona. Nedeljno po više puta me je maltretirao i to je trajalo skoro dve godine - priznala je rijaliti učesnica.

