Anita Stanojlović i Luka Vujović su dugo iščekivali informaciju o polu svog deteta, a sinoć su je konačno i dobili.

Kada im je divna vest konačno saopštena, nisu mogli da sakriju emocije, te su i zaplakali od sreće.

U Belu kuću je ušao voditelj Milan Milošević sa namerom da takmičarima, ali prevashodno Aniti i Luki, pročita veoma važno pismo Velikog šefa.

- Draga Elito, želimo da vam saopštimo lepe vesti! Čestitamo Aniti i Luki koji će uskoro dobiti jednu devojčicu. Srećno! Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

"Baš sam želela devojčicu"

Kada su saznali ovu radosnu vest, Anita i Luka su poskakali od sreće i odmah krenuli emotivno da se grle.

Iako su vesti donele neizmernu radost, Anita je bila iznenađena ovakvim ishodom. Ona je priznala da je očekivala muško dete zbog prethodnih lekarskih prognoza, ali da joj se ovim ostvarila velika želja.

- Doktorka mi je rekla da misli da je dečak i bila sam ubeđena jer sam milila da ću rađati samo dečake, ali baš sam želela devojčicu - rekla je Anita.

