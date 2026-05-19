Pevačica i bivša učesnica Elite, Vivien Kurtović progovorila je u suzama o ocu s kojim ne priča zbog prelaska u pravoslavlje i krštenja.

Ona je pre dva dana proslavila rođendan, za koji i nije bila baš najsrećnija. Kako je otkrila, mnogo joj je nedostajao otac, koji nije želeo ni da joj čestita rođendan.

- Moja tata, nije mi čestitao rođendan, jako mi je krivo, ali eto, Bože moj, bez obzira što mi tata nije čestitao rođendan, ja njega volim.

- Imala sam takvo detinjstvo da sam odrasla bez oca, ali eto, Bože moj, nek je živ i zdrav.



Kako je Viven navela, iako mu je poslala poruku, ostala je bez odgovora.

- Poslala sam mu poruku, ali nisam dobila od tate čestitku, tako da, eto, šta da kažem?

Prvi put je progovorila i o narušenom odnosu sa ocem i to zbog krštenja i prelaska iz islama u pravoslavlje.

- Moje prelazak iz islama u pravoslavlje je problem. Krstila sam se pre dve godine za Spasovdan, to je glavni okidač što ne pričam sa svojim ocem, da - otkrila je ona za "Srbija Showbizz".

