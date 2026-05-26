Jovana Cvijanović je usred žestoke svađe sa Aneli Ahmić izrekla šokantne tvrdnje o navodnom nameštanju glasanja i pobedi Stanije Dobrojević.

Tokom najnovijeg verbalnog okršaja na imanju atmosfera je potpuno eskalirala kada je Jovana Cvijanović šokirala tvrdnjama koje direktno zadiru u regularnost celog takmičenja i izazvala potpuni muk među učesnicima.

U jeku svađe Jovana je pred kamerama izgovorila rečenicu koja je podigla region na noge.

- Rekla si mi da ako ispadnem kažem tvojoj sestri Siti Ahmić da obustavi glasanje, jer je namešteno da pobedi Stanija – sasula je Jovana u lice Aneli Ahmić.

Ovim rečima je u čitavu priču indirektno uvučena i Stanija Dobrojević, koja je inače jedna od glavnih tema i najkomentarisanijih učesnica ove sezone, zbog čega se ponovo našla u centru pažnje.

Aneli se pravda

Nakon ovih teških optužbi Aneli Ahmić je odmah pokušala da se odbrani i demantuje Jovanine reči, tvrdeći da se nikada ne bavi produkcijom i da ne komentariše takve stvari.

Ipak, gledaocima na društvenim mrežama njena reakcija i pravdanje nisu delovali dovoljno uverljivo.

