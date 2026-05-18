Bivši rijaliti učesnik Bilal Brajlović, koji je javnosti poznat i kao nekadašnji partner Maje Marinković, stao je na "ludi kamen" i oženio svoju izabranicu Sandu Saračević.

Par je, osim građanskog, obavio i crkveno venčanje, a ceremonija je upriličena u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih saradnika, prenose bosanski mediji.

Njegova supruga je već duže vreme u centru njegove pažnje, a par se povremeno zajedno pojavljuje i na društvenim mrežama.

- Samo da pozdravim sve koji se pitaju gde sam... Tu sam gde trebam biti - poručio je nedavno Bilal putem TikToka, dok se snimao zajedno sa Sandom.

Vereni su bili godinu i po

Brajlović ju je verio još 2024. godine, što je tada izazvalo veliko interesovanje javnosti.

Tokom veridbe kleknuo je pred njom, te ona nije krila oduševljenje vereničkim prstenom.

Evo šta je govorio nakon raskida sa Marinkovićevom

Podsetimo, Maja Marinković je ranije izrekla niz tvrdnji na račun Bilala i njegove porodice, među kojima i navode o pretnjama koje je, kako je tvrdila, dobijala od njega.

Takođe je izjavila da je njegova porodica želela da pređe u islam.

Na te optužbe tada je reagovao i Bilal, koji je za naš portal i otkrio svoju stranu priče.

- U šoku sam. Mogao sam da pretpostavim da će doći do ovako nečega, ali baš ovakve laži nisam očekivao. Moj otac je nju vratio za Beograd nakon našeg raskida, jer sam ga ja to zamolio, a ona kaže da nije bila prihvaćena od moje porodice. Bila je u kontaktu i sa mojim roditeljima, braćom i babom… Jako je ružno to što govori - zaključio je Brajlović tom prilikom za Alo!