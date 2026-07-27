Radi se o operaciji oka koja otvara novo poglavlje u očnoj hirurgiji.

Progledala nakon 5 godina

Zahvat koji se do sada smatrao nemogućim omogućio je 67-godišnjoj Eleni da ponovo vidi nakon teške saobraćajne nesreće.

Na Univerzitetskoj očnoj klinici bolnice Molinete u Torinu izvedena je prva transplantacija centralnog dela mrežnjače (makule) na svetu. Tim lekara, predvođen profesorom Mikeleom Reibaldijem, uspešno je obavio autotransplantaciju kompletnog prednjeg segmenta oka i centralnog dela mrežnjače sa jednog oka na drugo kod iste pacijentkinje.

Zahvaljujući ovom jedinstvenom zahvatu, 67-godišnja Elena je povratila vid nakon više od pet godina potpunog slepila. Sada ona opet vidi lice sina, prepoznaje unuka, razlikuje boje i oblike.

Teška saobraćajna nesreća promenila joj je život

Elena je izgubila vid usled teške saobraćajne nesreće. U sudaru je došlo do nepovratnog oštećenja očnog živca levog oka, zbog čega ono više nije moglo da prenosi svetlosne signale do mozga, iako su ostale očne strukture ostale očuvane.

Desno oko je, s druge strane, već bilo pogođeno oboljenjem makule, a dodatne povrede potpuno su uništile mrežnjaču i rožnjaču. Zbog razaranja dela oka koji sadrži matične ćelije, klasična transplantacija rožnjače nije bila moguća, pa je Elena godinama živela u potpunom mraku.

Lekari su rekonstruisali oko

Profesor Reibaldi i njegov tim osmislili su potpuno novi pristup. Iskoristili su zdrava, ali funkcionalno neupotrebljiva tkiva levog oka i preneli ih u desno. Tokom operacije presađen je čitav anatomski blok koji obuhvata rožnjaču, beonjaču, vežnjaču i – po prvi put u istoriji medicine – centralni deo mrežnjače, odnosno makulu.

Na taj način lekari su praktično rekonstruisali funkcionalno oko koristeći delove oba oštećena oka iste pacijentkinje.

Verni pas je stalno bio uz nju

Posebnu emotivnu notu ovoj priči daje i Elenin pas vodič Džoe, koji je sve vreme bio uz svoju vlasnicu. Uprava bolnice pokazala je veliko razumevanje i dozvolila da pas bude smešten zajedno sa Elenom tokom čitavog boravka u bolnici.

Joe joj je godinama bio najveća podrška tokom života u slepilu, a sada će joj, nadaju se lekari, pomagati dok se bude postepeno vraćala samostalnom životu.

Operacija je trajala 6 sati

– Ova operacija predstavlja potpuno novu granicu u očnoj hirurgiji. Do sada je transplantacija prednjeg segmenta oka izvedena samo jednom u svetu, upravo ovde u bolnici Molinete, ali presađivanje centralnog dela mrežnjače nikada nije bilo moguće. Sada očekujemo da vidimo u kojoj meri će presađena mrežnjača preuzeti svoju funkciju, ali prvi rezultati ulivaju veliko ohrabrenje – rekao je profesor Reibaldi.

Operacija je trajala gotovo šest sati i zahtevala je izuzetno složenu saradnju oftalmologa, anesteziologa, medicinskih sestara i celog bolničkog tima.

– Najveća nagrada za sve nas bio je trenutak kada je Elena, otvorivši oči, ponovo prepoznala lice svog sina i svog vernog psa – dodao je profesor.

Oporavak teče uspešno

Lekari navode da se Elena odlično oporavlja. Dosadašnje kontrole potvrđuju da su presađena tkiva uspešno prihvaćena i da se funkcija oka postepeno vraća.

Ukoliko se oporavak nastavi očekivanim tokom, pacijentkinja bi mogla da povrati veliki deo svakodnevne samostalnosti.

Lekari ističu da je ova intervencija pomerila granice mogućeg, piše La Stampa.