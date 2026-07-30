Nakon što je otkrila da joj je zdravlje značajno narušeno u poslednjem periodu, Tanja Savić je uplašila brojne fanove priznanjem da je čeka operacija.

Ipak, mnogima je laknulo kada je pevačica otkrila da je u pitanju estetska intervencija kojom samo želi da se ulepša.

- Idem u Tursku da se sredim, da sve uradim! - rekla je Tanja kroz smeh, pa dodala:

- Na kameri delujem kao da sam sva iskrivljena, krivim usta, a kad me ljudi vide uživo kažu mi da sam lepša. Ovo što sam čačkala dosad, čačkala sam sama, te filere ispod podočnjaka, mora da se ispravi to, al' mora da se secne! Moram da skupim hrabrost - istakla je ona.

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